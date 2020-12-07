Черчесов надеется, что Алексей Миранчук скоро вернется на поле

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук скоро сможет вернуться на поле.

«Головин и Алексей Миранчук? Вы назвали футболистов, которые пока не играют. Один травмирован, другой перешел в новый клуб. А Головин давал команде определенный толчок и плюс в отборочных матчах, это вы видели. Миранчук начал тренироваться. Надеюсь, он скоро появится на поле, уже пора. Ему нужно играть, получать практику. Мы игроков оцениваем объективно. Тот же Черышев не все матчи играет (в «Валенсии» — Прим. «СЭ») и все равно играл в основе у нас».

Алексей Миранчук пропустил последние матчи «Аталанты» из-за коронавируса.

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