Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое отношение к предложению владельца «Спартака» Леонида Федуна не возобновлять нынешний сезон Тинькофф РПЛ.

— Как относитесь к предложению Леонида Федуна закончить чемпионат РПЛ на том, что есть сейчас?

— Это может стать актуально, если на протяжении длительного времени ситуация с пандемией затянется. Чемпионат в любом случае должен чем-то закончиться, кому-то все равно предстоит играть в следующем году в еврокубках. Пока все мы надеемся на лучшее, и лишь если играть не останется времени, придется принимать такое решение. (Игорь Рабинер)

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