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«Чемпионат в любом случае должен чем-то закончиться». Черчесов — о предложении Федуна

26 марта 2020, 22:40
Леонид Федун (слева) и Станислав Черчесов (по центру). Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Леонид Федун (слева) и Станислав Черчесов (по центру). Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое отношение к предложению владельца «Спартака» Леонида Федуна не возобновлять нынешний сезон Тинькофф РПЛ.

— Как относитесь к предложению Леонида Федуна закончить чемпионат РПЛ на том, что есть сейчас?

— Это может стать актуально, если на протяжении длительного времени ситуация с пандемией затянется. Чемпионат в любом случае должен чем-то закончиться, кому-то все равно предстоит играть в следующем году в еврокубках. Пока все мы надеемся на лучшее, и лишь если играть не останется времени, придется принимать такое решение. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте здесь

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