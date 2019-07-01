"Была команда, был дух!" Акинфеев вспомнил победу над испанцами

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о победе над испанцами (1:1, по пенальти – 4:3) в 1/8 финала домашнего чемпионата мира-2018. Встреча проходила 1 июля.

– Многие говорят, знаете, сейвы, нога бога, но реально, все эти все мемы надо откинуть в сторону, – сказал Акинфеев в интервью пресс-службе РФС. – Была команда. Действительно был дух. Когда Феде Кудряшову на 115-й минуте сводило ноги, он играл, падал, опять вставал и играл, и вот так многие ребята. Я стоял и понимал, что не должны мы сегодня уступить. Пусть лучше это будет по пенальти, но не здесь, не на этом поле, мы стояли друг за друга, а все остальное уходит на второй план.

Был дух, была команда. Были эмоции, прыгнул рыбкой. Когда все набросились, я кричал "Нога", так как боялся, что меня там в землю не воткнули. Реально, человек 50 выбежало, все напрыгнули, и там уже никто не соображает, что делает.

Выпуск "Спорт-Экспресса" за 2 июля 2018 года // Год назад Россия обыграла Испанию на ЧМ-2018. Как это было