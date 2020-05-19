Был ли кальян перед Марибором? Саенко не смог ответить

Бывший нападающий сборной России Иван Саенко не смог ответить на вопрос, курили ли игроки кальян перед стыковым матчем ЧМ-2010 против Словении. Россияне не смогли пробиться на турнир, уступив по сумме двух игр — 2:1, 0:1. Позднее вышла скандальная передача, в которой говорилось, что перед ответной игрой в Мариборе игроки нарушали режим, в частности, курили кальян.

— Давно было, не помню уже, — со смехом сказал Саенко в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос».

Стоит отметить, что эти подробности Саенко и не мог вспомнить, поскольку в том составе его не было, а в сборную он на тот момент не вызывался уже больше года.