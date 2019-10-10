«Большая игра». Гильерме — о предстоящем матче с Шотландией
10 октября 2019, 11:59
Вратарь сборной России и «Локомотива» Гильерме опубликовал в своем Instagram фотографию к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии, встреча пройдет на стадионе «Лужники» сегодня, 10 октября, начало — в 21.45 (мск).
— Большая игра на большом стадионе, — подписал фото Гильерме.
В отборочном турнире Россия играет в группе I. Помимо Шотландии и Кипра, их соперниками являются Бельгия, Казахстан и Сан-Марино. После 6 игр команда Станислава Черчесова идет на втором месте с 15 очками из 18 возможных.
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