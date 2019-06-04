Баринов тренируется по индивидуальной программе

В тренировке сборной России, которая во вторник проходит на базе в подмосковном Новогорске, принимают участие 27 человек.

По индивидуальной программе в зале занимается полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов. Также на занятии отсутствует хавбек "Краснодара" Юрий Газинский, который в понедельник получил травму плеча в контрольной встрече с "Чертаново" (6:0), после чего покинул расположение национальной команды.

Сборная России готовится к двум отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года. 8 июня она сыграет с Сан-Марино в Саранске, а 11 июня – с Кипром​ в Нижнем Новгороде. (Елена Григорьевская)

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