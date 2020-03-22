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«Бакаев должен играть за себя, а не вместо кого-то». Черчесов — об игроках «Спартака» в сборной

22 марта 2020, 20:28
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в какой роли видит в команде полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

— Бакаев должен играть за себя, а не вместо кого-то, — рассказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Если он будет показывать тот футбол, который нужен, то он вытеснит кого-то из состава. Есть разные матчи с разными соперниками.

Вот пример Сан-Марино. И ситуация и соперник позволяли. Бакаев начал слева, потом играл справа, а закончил в центре. Мы оцениваем игроков. Никогда не вмешиваемся в клубную работу.

Джикия и Кутепов? Нас больше радует не то, что «Спартак» перешел на игру в три защитника, а их функциональное состояние. Если футболист хорошо готов, то его легко встроить в любую схему. Хотя, конечно, за пару дней тренировок в сборной сложнее объяснить некоторые тактические нюансы.

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