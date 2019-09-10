Артем Дзюба: «Раньше в нас плевали, а теперь улыбаются и машут!»

Форвард сборной России Артем Дзюба после победы над Казахстаном (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал о поддержке болельщиков.

— Трудно вскрывать такую оборону, девять человек в защите, атаковать можно было только позиционно. Тяжелый матч, самое главное — победа, спасибо огромное зрителям, для нас дорого все, что вернулось к нам с чемпионата мира. Выходили на стадион, мурашки по коже от приветствия пошли! Раньше в нас плевали, а сейчас улыбаются, машут, это очень круто. Для нас это самое ценное, главное, три очка.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира