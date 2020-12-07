Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Аршавин считает, что Хорватия будет фаворитом в группе с Россией

7 декабря 2020, 20:48
Теги:

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Россияне сыграют в группе Н с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты

«Все четыре флага бело-красно-синие, — сказал Аршавин в эфире на Youtube-канале сборной России.- Бывшие страны Советского Союза в одной корзинке. В любом случае, хорватские команды, хоть иногда и дарят нам шанс хорошо выступить на Евро, сильные, обученные ребята. У них всегда много сильных, талантливых футболистов. Тот же Влашич- это сильная фигура в европейском футболе. Модрич, думаю, будет еще играть отбор. Есть тот же Ребич. Хорватия будет фаворитом в нашей группе. Все матчи будут ожесточенными. У нашей команды есть шанс. Рабочая группа, жребий нормальный. Мы знаем, что в Словении играть тяжело. Неприятная команда. Словакию давно не видел, трудно описать ее. Шансы есть».

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 12443
Все опросы
Выйдет ли сборная России на ЧМ-2022?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир