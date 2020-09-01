Антон Миранчук: «Надеюсь, брат себя покажет в Италии с хорошей стороны»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук прокомментировал переход брата, Алексея Миранчука, в «Аталанту».

«В таких случаях сложно быть советчиком. Я понимаю, что у Алексея есть желание расти, развиваться. «Аталанта» — это топ-клуб, сейчас команда выходит на новый уровень, надеюсь, брат себя покажет в Италии с хорошей стороны», — сказал Миранчук в интерью YouTube-каналу сборной России.

«Я уверен, что что Алексей впишется в команду сразу. Он хороший игрок, профессионал, со светлой головой. Знаю, что тренер «Аталанты» любит атлетичный футбол, делает большой упор на «физику,» тем лучше для брата. Пока я еще не осознал, что брата большу не будет в раздевалке «Локомотива», — отметил Антон Миранчук.