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Андрей Семенов: «Могли забивать еще много мячей»

7 сентября 2019, 00:37
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Защитник сборной России Андрей Семенов? поделился радостью после победы над Шотландией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. По его словам, россияне могли победить и крупнее.

— Хорошая была атмосфера на стадионе, домашняя публика гнала хозяев вперед, они забили быстрый гол, поэтому было немного тревожно, — сказал Семенов в интервью пресс-службе «Ахмата». — Потом переломили ход игры. Сравняли. Могли забивать еще много мячей. Хорошо, что закончили со счетом 2:1. Но могли и крупнее. Переломным стало то, что мы стали контролировать мяч. Шотландцы были немного этим обескуражены. У нас все получалось, что планировали перед игрой. Не реализовали много моментов. Могли бы спокойнее заканчивать, а так пришлось понервничать.

Шотландия — Россия

Результаты опроса

проголосовало: 10542
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Кто был лидером сборной России в матче с Шотландией?
Гильерме
1.9%
Мариу Фернандес
5.0%
Георгий Джикия
4.5%
Андрей Семенов
0.2%
Федор Кудряшов
0.3%
Алексей Ионов
1.1%
Магомед Оздоев
0.5%
Роман Зобнин
1.6%
Александр Головин
25.6%
Юрий Жирков
26.7%
Артем Дзюба
30.9%
Дмитрий Баринов
0.4%
Александр Ерохин
0.3%
Ильзат Ахметов
1.0%
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Дополнительная информация

https://twitter.com/akhmatgrozny/status/1170087844095942656

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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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