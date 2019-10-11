Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Андрей Аршавин: «Как сдержать Дзюбу? Пока никак. Он как Гулливер в стране лилипутов»

11 октября 2019, 13:21

Бывший форвард лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру нападающего сборной России Артема Дзюбы после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (4:0).

— Гол Дзюбы был очень важен, после него сборная почувствовала легкость, все пошло как по маслу, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ». - В первом тайме нам не хватало резкости, они пошли в атаку, им не нужно было этого делать, стояли бы в обороне и достояли.

Как сдержать Дзюбу? Пока никак, он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит. Как Гулливер в стране лилипутов.

Опрос

проголосовало: 29190
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче против Шотландии?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир