Андрей Аршавин: «Как сдержать Дзюбу? Пока никак. Он как Гулливер в стране лилипутов»

Бывший форвард лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру нападающего сборной России Артема Дзюбы после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (4:0).

— Гол Дзюбы был очень важен, после него сборная почувствовала легкость, все пошло как по маслу, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ». - В первом тайме нам не хватало резкости, они пошли в атаку, им не нужно было этого делать, стояли бы в обороне и достояли.

Как сдержать Дзюбу? Пока никак, он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит. Как Гулливер в стране лилипутов.