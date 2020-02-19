Аленичев пожелал Кокорину сыграть на чемпионате Европы-2020

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев на презентации Кубка Легенд 2020 поделился мнением о форварде «Зенита» Александре Кокорине, который отправился в аренду в «Сочи».

— Не знаю всех деталей, но то, что я читал, для меня было странно. Во-первых, Саша — это мастер, хоть год он пропустил по всем известным причинам, но не думал, что его отдадут в аренду. Полагал, что он составит конкуренцию Азмуну и Дзюбе. Вероятно, из-за того, что «Зенит» не играет в еврокубках, Азмуна и Дзюбы «Зениту» хватит, а Сашу отдали в аренду, чтобы он набрался практики. Желаю Кокорину попасть в сборную на чемпионат Европы. (Евгений Белоусов)