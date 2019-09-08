Алексей Ионов: «Жирков настоящий профессионал, чему здесь удивляться»

Полузащитник сборной России Алексей Ионов в интервью «Известиям» отметил, что на каждый матч выходит с запредельной мотивацией. Также он не удивлен тому, что 36-летний Юрий Жирков находится в хорошей форме.

— У вас был какой-то особый личный настрой на игру с Шотландией?

— У меня мотивация на каждый матч. Не могу выделять эту встречу как особенную. Нужно выходить на каждый матч с запредельной мотивацией, помогать команде и играть на определенном, высоком уровне.

— Юрию Жиркову уже 36 лет, а он выдал очень сильный матч. Вас не удивляет, что ему удается сохранять такую форму в серьезном возрасте?

— Юра — молодец, он настоящий профессионал. Чему здесь удивляться?

— Вы уже не первый матч играете на одном фланге вместе с Марио Фернандесом. Насколько комфортно с ним выступать?

— Конечно, мне нравится с ним играть. Марио чувствует момент, когда нужно отдать. Подсказывает при обороне, куда надо смещаться. Думаю, у нас с ним хорошее взаимопонимание на поле.

Шотландия — Россия

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