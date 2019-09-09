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Алексей Ионов: «В сборной России не следят за тем, с какими результатами играют наши соперники»

9 сентября 2019, 07:07
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Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказал, следят ли в команде за результатами матчей конкурентов по группе.

— Мы не следим за тем, с какими результатами играют наши соперники по группе, только за собой, — цитируют «Известия» Ионова. —  Следующий матч у нас как раз с Казахстаном, где нам нужно выигрывать и решать свои задачи.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/919228/sevastian-terletckii/evro-k-pobede-u-rossii-khoroshii-shans-poekhat-na-kontinentalnyi-turnir

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