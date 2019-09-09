Алексей Ионов: «В сборной России не следят за тем, с какими результатами играют наши соперники»

Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказал, следят ли в команде за результатами матчей конкурентов по группе.

— Мы не следим за тем, с какими результатами играют наши соперники по группе, только за собой, — цитируют «Известия» Ионова. — Следующий матч у нас как раз с Казахстаном, где нам нужно выигрывать и решать свои задачи.

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