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Алексей Ионов: «От победы над Шотландией эмоции самые положительные»

04:23
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Полузащитник сборной России Алексей Ионов в интервью «Известиям» отметил, что победа над Шотландией в матче отборочного турнира Евро-2020 оставила самые положительные эмоции.

— Какие впечатления остались от встречи с Шотландией?

— Эмоции самые положительные. Рады, что выиграли и решили задачу на этот матч. Все довольны. Но игра была очень тяжелой. Готовились к тому, что давление будет с первых минут. Соперник играл дома, и мы понимали, что шотландцев будут гнать вперед.

— Им достаточно быстро удалось реализовать стартовый натиск в забитый мяч...

— Да, они сумели забить быстрый гол. После пропущенного гола уже нам надо было включаться и что-то менять.

— Понимали, что шотландцы не смогут долго играть так активно?

— По прошествии определенного времени мы стали замечать, что у них кончаются силы. Они уже не выбегали так активно вперед. И инициатива переходила к нам.

Шотландия — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Результаты опроса

проголосовало: 10542
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Кто был лидером сборной России в матче с Шотландией?
Гильерме
1.9%
Мариу Фернандес
5.0%
Георгий Джикия
4.5%
Андрей Семенов
0.2%
Федор Кудряшов
0.3%
Алексей Ионов
1.1%
Магомед Оздоев
0.5%
Роман Зобнин
1.6%
Александр Головин
25.6%
Юрий Жирков
26.7%
Артем Дзюба
30.9%
Дмитрий Баринов
0.4%
Александр Ерохин
0.3%
Ильзат Ахметов
1.0%
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Дополнительная информация

https://iz.ru/919060/sevastian-terletckii/zhirkov-nastoiashchii-professional-chemu-zdes-udivliatsia

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