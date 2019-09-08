Алексей Ионов: «От победы над Шотландией эмоции самые положительные»

Полузащитник сборной России Алексей Ионов в интервью «Известиям» отметил, что победа над Шотландией в матче отборочного турнира Евро-2020 оставила самые положительные эмоции.

— Какие впечатления остались от встречи с Шотландией?

— Эмоции самые положительные. Рады, что выиграли и решили задачу на этот матч. Все довольны. Но игра была очень тяжелой. Готовились к тому, что давление будет с первых минут. Соперник играл дома, и мы понимали, что шотландцев будут гнать вперед.

— Им достаточно быстро удалось реализовать стартовый натиск в забитый мяч...

— Да, они сумели забить быстрый гол. После пропущенного гола уже нам надо было включаться и что-то менять.

— Понимали, что шотландцы не смогут долго играть так активно?

— По прошествии определенного времени мы стали замечать, что у них кончаются силы. Они уже не выбегали так активно вперед. И инициатива переходила к нам.

Шотландия — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира