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Алексей Ионов: «Горжусь тем, что выхожу на поле в футболке сборной России»

1 октября 2019, 18:39
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Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов, который получил вызов в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (10 октября, Москва) и Кипром (13 октября, Никосия), в интервью клубной пресс-службе отметил, что с большим удовольствием выступает за свою национальную команду.

— Я горжусь тем, что выхожу на поле в футболке национальной сборной защищать честь нашей страны, — приводит слова Ионова пресс-служба «Ростова». — С большим удовольствием приезжаю на сборы, стараюсь быть максимально собранным и сконцентрированным на играх. Меня это очень мотивирует.

В отборочном турнире Россия играет в группе I. Помимо Шотландии и Кипра, их соперниками являются Бельгия, Казахстан и Сан-Марино. После 6 игр команда Станислава Черчесова идет на втором месте с 15 очками из 18 возможных.

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12955

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