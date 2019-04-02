Алексей Березуцкий: "Слуцкого не пускаем за руль. Переживаем за свою жизнь"

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий рассказал о том, какие машины водят с Василием в Голландии и почему стараются не пускать Леонида Слуцкого за руль.

– У меня "Гольф", так как у "Витесса" контракт с Фольксваген груп. У Васи авто еще меньше. Иметь другую машину в Арнеме нет смысла: город маленький – не припаркуешься, не проедешь, – сказал Березуцкий в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди".

Кто обычно за рулем автомобиля? Либо я, либо Вася, либо Олег (Яровинский​ – тренер "Витесса" – Прим. "СЭ"). Но ни в коем случае не Слуцкий. Леониду Викторовичу нельзя давать водить машину. Потому что мы переживаем за свои жизни и за руль его не пускаем. Он сбивает все стойки и деревья.

Зачем Слуцкий пригласил Березуцких в "Витесс"? Отвечает Алексей