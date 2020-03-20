Александр Мостовой: «После ухода из сборной Акинфеева у всех вратарей равные шансы на роль первого номера»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что у каждого вратаря равные шансы на роль первого номера национальной команды. Ранее чемпионат Европы был перенесен с 2020 на 2021 год.

— Мне кажется, у Гильерме не было какого-то явного преимущества в борьбе за роль первого номера, — цитируют «Известия» Мостового. — На каждый матч Черчесов просто выбирает сильнейшего голкипера в данный конкретный момент. Да, Гильерме провел почти всю квалификацию, но с той же Бельгией у него были ошибки. Вообще после ухода из сборной Игоря Акинфеева у всех вратарей с российским паспортом равные шансы на роль первого номера национальной команды.