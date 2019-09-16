Александр Головин: «Долго не мог забыть момент с Хорватией, когда вели 1:0»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» рассказал о встрече с Хорватией на чемпионате мира прошлого года. Команда Станислава Черчесова проиграла в серии пенальти.

- Долго не мог забыть момент с Хорватией, когда мы вели 1:0, думал, что не пропустим, — отметил Головин. — А потом, когда пропустили два, такое чувство, что ты подавлен морально. Бегаешь и думаешь: «Не может такого быть, что мы сейчас вылетим». Потом сравниваешь и снова начинаешь думать, что это наша игра, учитывая, что мы сравняли на последних минутах в таком матче, и тут ты просто вылетаешь. Мне до следующего утра казалось, что переигровка будет или что-то еще случится, отменят результат. Тебе кажется, что ты еще на турнире, но ты уже вылетел.

Не надо мне памятников ставить при жизни, думаю, это не совсем правильно. Вся команда билась до последнего, только за счет этого у нас получилось. После ЧМ родителей замучили. В России стали гораздо чаще узнавать, чем до чемпионата мира. Раньше можно было гулять спокойно, как сейчас в Монако — подойдет один-два человека, а сейчас в Москве в торговом центре, если подойдет к тебе кучка народа и это все увидят, ты можешь простоять там 30 минут. Понимаю, что мы сделали столько людей счастливыми, они радовались просто. За это больше радуешься, а не за то, что ты стал героем.

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