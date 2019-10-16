Александр Ерохин: «Выход на Евро — пожалуй, главный подарок на 30-летие»
16 октября 2019, 14:43
Полузащитник сборной России Александр Ерохин — о выходе команды на Евро-2020. В последнем матче отборочного турнира россияне обыграли сборную Кипра (5:0).
— Подарок на 30-летие в виде выхода на Евро? Конечно, это было очень приятно, — цитирует Ерохина GQ. — Пожалуй, это даже был главный подарок. Я давно знал, что матч сборной будет в мой день рождения, но только ближе к делу стало понятно, что он станет для нас важнейшим.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 — на Евро-2020!