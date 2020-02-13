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Александр Дюков: «Вполне возможно, что в ближайшее время будет подписан новый контракт с Черчесовым»

13 февраля 2020, 15:35
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Александр Дюков высказался о новом контракте для главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он отметил, что новое соглашение может быть подписано в ближайшее время.

— Вполне возможно, что в ближайшее время будет подписан новый контракт с Черчесовым, — сказал Дюков. (Евгений Белоусов)

Текущее соглашение специалиста заключено до конца Евро-2020 с опцией продления на два года, до ЧМ-2022.

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