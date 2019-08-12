Алдонин хочет отсудить у МВД более 47 миллионов рублей за моральный вред

Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин подал в суд на МВД, сообщает "Коммерсант". Футболист хочет компенсировать моральный вред за допущенные, по его мнению, волокиту и ошибки следствия, которое пять лет занимается делом о хищениях в банке "Замоскворецкий". 1,5 миллиона долларов из похищенных средств принадлежали Алдонину. Он хочет отсудить у МВД 47,3 миллиона рублей.

Алдонин считает, что за пять лет следователи не только утратили важные улики по делу, но и позволили фигурантам вывести похищенные активы.

Летом 2013 года Алдонин аключил договор вклада "До востребования" с банком "Замоскворецкий", после чего ему был открыт в кредитном учреждении счет. На него футболист перевел в два этапа 48 миллионов рублей (1,5 миллиона долларов по тогдашнему курсу): сперва 30, затем 18 миллионов.

Однако, согласно выписке, представленной позже футболисту конкурсным управляющим МКБ "Замоскворецкий", в бухгалтерии кредитного учреждения отразилась совершенно иная трансакция: вместо 18 миллионов счет Алдонина пополнился лишь на 1,8 тысячи рублей. А 30 миллионов, как выяснил конкурсный управляющий, было разбито злоумышленниками на две части: 9 миллионов якобы были выданы самому Алдонину в ноябре 2013 года, а 21 был перечислен в "Замоскворецком" на счет некоего Романа Щербакова на основании якобы договора процентного займа, а затем переведен в банк "Возрождение", где деньги обналичили.

При этом документов – заявления о закрытии вклада, расходных кассовых ордеров, подтверждающих получение футболистом денег и разрешение на их перечисление, а также и договора займа в банке не оказалось.

В своем иске спортсмен также отмечает, что во время расследования не был наложен арест на недвижимость фигурантов дела, мало того, будучи обвиняемым, председатель правления банка Илья Бударин смог заключить договор аренды здания банка на Большой Полянке сроком на 25 лет с правом последующего выкупа.

Алдонин в качестве футболиста защищал цвета "Ротора", "Мордовии", "Волги", "Зоркого", а большую часть карьеры провел в ЦСКА. С армейцами он выиграл два чемпионата, пять Кубков и четыре Суперкубка России, а также Кубок УЕФА. В сборной России он провел 29 матчей, в 2006 году стал первым капитаном при Гусе Хиддинке.