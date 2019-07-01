Акинфеев заявил, что сборная России на ЧМ-2018 переборола менталитет неудачников

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о психологическом состоянии в сборной России во время чемпионата мира-2018.

- Психологическое состояние команды, наверное, было не самым лучшим, – рассказал Акинфеев в интервью пресс-службе РФС. – Не было такого, что мы выйдем и первые две игры проведем супер, а потом в нас поверят. Самое главное, что мы внутри перебороли свой менталитет неудачников. Были моменты Евро-2008, который мы до ста лет будем вспоминать. Были отдельные победы, которые тоже будем помнить. Но здесь мы этот менталитет переломили и сплотились.

Пламенная речь Дзюбы перед журналистами сыграла свою роль. В первом матче болельщики подумали: "С кем они играют, сейчас посмотрим дальше". Но когда мы обыграли Египет, в нас многие поверили. И тогда у нас открылось второе дыхание, и мы уже не могли играть по-другому

Акинфеев счастлив, что был частью сборной России во время ЧМ-2018