Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России. Голкипер защищал цвета национальной команды с 2004 по 2018 год, провел 111 матчей и принял участие в Евро-2004, 2008, 2012, 2016, чемпионатах мира-2014 и 2018. На Евро-2008 россияне взяли бронзу, а на домашнем ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала.

1 октября Акинфеев объявил об уходе из сборной.

- При каких условиях я могу возобновить карьеру в сборной? Скорее всего, ни при каких, - цитирует ТАСС Акинфеева.

Голкипер пока не знает, чем займется после завершения карьеры.

- Думаю, что сфер для деятельности много, надо выбирать ту сферу, которая тебе по душе, - сказал Акинфеев. - Сейчас мне по душе футбол, параллельно я могу заниматься образовательными и другими проектами. Основная занятость - это футбол, а что будет после, все увидят, я сам пока не знаю.