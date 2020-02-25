Защитник Адиль Рами рассказал о своем переходе в «Сочи» в последний день зимнего трансферного окна в России.

— Еще не видел город, но люди говорят, что Сочи — очень красивый, — приводит пресс-служба «Сочи» слова Рами. Я голоден, хочу играть в футбол и делать это хорошо. У меня был и второй вариант в России, но мой агент сказал: «Слушай, «Сочи» — новая команда, тебе там очень понравится, там другой менталитет. Будет здорово, если ты поедешь. Поверь, у тебя получится заиграть, ты будешь счастлив в «Сочи». Я согласился, потому что для меня самое главное — получать удовольствие от игры.

— Вы перешли в «Сочи» в последний день трансферного окна. Как это было?

- Я был дома и разговаривал с агентом. Сказал ему, что мне все равно на прошлое, что моя страсть — футбол, и я хочу играть. Агент ответил: «Есть вариант в России, но там трансферное окно закроется буквально завтра. Что будешь делать? Останешься в «Фенербахче» или уйдёшь сейчас?». Меня любили все одноклубники, персонал и фанаты в Турции, но я хотел играть и сказал агенту, что еду. Он сказал мне быстро собрать сумку, паспорт и ехать в консульство делать визу. Я сказал: «Без проблем». Чувствовал изнутри, что это судьба. Я доверился своему агенту, себе и сразу поехал в консульство, потом в аэропорт и полетел в Москву.