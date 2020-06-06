58 лет назад сборная СССР вытащила матч с Уругваем. Советский футболист разделил титул лучшего бомбардира ЧМ

Сегодня исполнилось 58 лет заключительному матчу группового турнира чемпионата мира-1962 СССР — Уругвай. Обладатели первого Кубка Европы забили победный гол на 89-й минуте и победили 2:1.

Решающий мяч провел Валентин Иванов. Для него этот мяч стал четвертым в трех играх. В результате никто на турнире не забил больше, и советский футболист разделил титул лучшего бомбардира ЧМ с еще пятью футболистами. Впоследствии его достижение из отечественных игроков повторил только нападающий сборной России Олег Саленко, разделивший титул лучшего бомбардира ЧМ-1994 (6 голов).

Сборная СССР завершила групповой турнир на первом месте с двумя победами и ничьей (2:0 с Югославией, 4:4 с Колумбией). В 1/4 финала советская команда уступила 1:2 хозяевам чемпионата мира сборной Чили.