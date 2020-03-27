5 лет назад черногорский фанат бросил файер в Акинфеева

5 лет назад в Подгорице состоялся матч отборочного турнира Евро-2016 Черногория — Россия. Из-за беспорядков на трибунах черногорцам присудили техническое поражение (0:3).

Игра была прервана на 68-й минуте, когда фанаты сборной Черногории начали бросать с трибун посторонние предметы. При этом уже на первой минуте один из зрителей бросил на поле файер и попал во вратаря россиян Игоря Акинфеева. Вратарь упал на газон, после чего не смог продолжить игру и был госпитализирован. Зрителей предупредили, что в случае повторного инцидента с любой стороны матч будет завершен.

После того, как Роман Широков не реализовал пенальти в ворота сборной Черногории, на поле полетели посторонние предметы, и между сторонами вновь случилась потасовка. Матч вновь был приостановлен. Главный арбитр Дениз Айтекин принял решение об окончательной остановке игры, когда Дмитрий Комбаров оказал повреждение, полученное в результате попадания посторонними предметами.

После окончания игры черногорец Лука Лазаревич, бросивший файер в Акинфеева, добровольно сдался в полцию и признал свою вину. В итоге черногорцам присудили поражение со счетом 0:3. Также им пришлось провести два ближайших матча без зрителей и заплатил 50 тысяч евро штрафа.