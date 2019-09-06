2:1 в Глазго! Сборная России одержала волевую победу над Шотландией в отборе Евро-2020
Сборная России одержала волевую победу над Шотландией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (2:1). Голом в составе россиян отметился форвард Артем Дзюба, еще один мяч в свои ворота забил Стивен О'Доннел. У шотландцев отличился хавбек Джон Макгинн.
Сборная России набрала 12 очков и расположилась на 2-м месте в группе I. Шотландия с 6 баллами занимает 4-ю строчку.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа I
Шотландия — Россия — 1:2 (1:1)
Голы: Макгинн, 11 (1:0). Дзюба, 40 (1:1). О`Доннел, 59 — в свои ворота (1:2).
Шотландия: Маршалл, О`Доннел, Малгрю, Купер, Робертсон, Макгинн (Кристи, 62), Макгрегор, Мактоминэй (Филлипс, 78), Форрест (Маклин, 62), Макберни, Фрэйзер.
Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Ионов (Ерохин, 80), Оздоев, Зобнин (Баринов, 66), Головин (Ахметов, 89), Жирков, Дзюба.
Предупреждения: Купер, 46. Зобнин, 55. Маклин, 70. Баринов, 71. Ахметов, 90.
Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас (все — Греция).
6 сентября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира