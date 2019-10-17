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12 лет назад дубль Павлюченко принес сборной России победу над Англией. Помните его?

17 октября 2019, 11:50

УЕФА в официальном Twitter вспомнил победу сборной России над сборной Англии со счетом 2:1 17 октября 2007 года в рамках отборочного турнира на Евро-2008.

В «Лужниках» дублем отметился Роман Павлюченко, принеся итоговую победу.

После матча с Англией сборная Россия вничью сыграла со сборной Израиля и чуть не лишилась шансов попасть на турнир. Но победа в последнем туре отбора над Андоррой и выездня победа сборной Хорватии над Англией (3:2) позволили россиянам попасть на Евро-2008. Там сборная Россия завоевала бронзу.

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