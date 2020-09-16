11 голов, хет-трики Стрельцова и Сальникова. В этот день СССР одержал крупнейшую победу в истории

Сегодня, 16 сентября, исполнилось 65 лет самой крупной победе сборной СССР в истории. В товарищеском матче на стадионе «Динамо» команда под руководством Гавриила Качалина разгромила Индию со счетом 11:1.

В составе советской сборной хет-трики сделали Эдуард Стрельцов и Сергей Сальников. Владимир Шабров и Юрий Кузнецов сделали по дублю, а капитан Игорь Нетто установил окончательный счет встречи.

Примечательно, что Стрельцов проводил всего второй матч за сборную СССР, и в дебютнлй встрече (6:0 со Швецией) также оформил хет-трик.

За всю свою историю СССР еще один раз победил соперника с разностью в 10 мячей — в 1957 году Финляндия уступила Советам 0:10.