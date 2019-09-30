«10 дней до матча». Черчесов запустил обратный отсчет до встречи с Шотландией
30 сентября 2019, 19:44
10 октября сборная России проведет отборочный матч Евро-2020 против команды Шотландии. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов разместил в Instagram видеоролик, посвященный этой встрече.
- 10 дней до матча против сборной Шотландии в Москве, — подписал пост Черчесов.
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