"Я иду за тобой". Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба опубликовал сторис в своем Instagram. 30-летний российский футболист обратился к голкиперу "Локомотива" Маринату Гильерме перед матчем за Олимп-Суперкубок России.

Встреча "Зенит" – "Локомотив" пройдет 6 июля в Москве, на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00 (мск).

– Всем привет, скоро у нас матч за Суперкубок на новом стадионе "Динамо", приглашаю всех! Там я еще не забивал. Маринату Гильерме, готовься! Я уже иду за тобой! – сказал Дзюба.

"Зенит" стал чемпионом России по итогам прошлого сезона, а "Локомотив" выиграл Кубок страны.