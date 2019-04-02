Суперкубок России доверили "ВТБ Арене". Но есть два резервных стадиона

Олимп-Суперкубок России-2019 пройдет 6 июля на "ВТБ Арене", сообщает официальный Твиттер Российской премьер-лиги. Резервные стадионы – "Ростов Арена" и "Волгоград Арена".

В данный момент на "ВТБ Арене" проходят работы по замене газона – идет стадия выравнивания поля и вывоза лишнего грунта. Москвичи еще не провели ни одного матча на своем домашнем стадионе, на который после 10-летней реконструкции планировали вернуться в начале этой весны.

Обладателем Суперкубка в 2018 году стал ЦСКА, который победил в дополнительное время "Локомотив" (1:0).

Все об Олимп-Суперкубке России – здесь