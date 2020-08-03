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«Деяну достаточно чуть-чуть набрать форму и влиться в коллектив». Семак — о готовности Ловрена

3 августа 2020, 14:48
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от перехода защитника Деяна Ловрена в петербургский клуб.

— Это опытный игрок, ему достаточно будет небольшого периода времени, чтобы понять требования, чуть-чуть набрать форму и влиться в коллектив, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Конечно, это займет какое-то время и нам бы хотелось, чтобы это случилось как можно быстрее. Посмотрим, пока сказать сложно.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-08-03-sergey-semak-glavnoe-podoyti-k-superkubku-v-khoroshem-funktsionalnom-sostoyanii.htm

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