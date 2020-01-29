«Зенит-2» тренируется в Белеке. Пока без Кокорина

«Зенит-2» продолжает подготовку к весенней части сезона-2019/20 в Белеке. В ближайшее время в расположение команды должен прибыть бывший нападающий сборной России Александр Кокорин.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отдаст Кокорина в аренду в «Сочи», до конца сезона. Однако сам футболист был против аренды, о чем заявил отчим и агент игрока Кирилл Логинов.

После 17 игр «Зенит-2» идет на третьем месте в группе «Запад» Олимп-ПФЛ. Отставание от лидера таблицы «Велеса» составляет 4 очка, при этом московский клуб провел на одну игру меньше.