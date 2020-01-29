«Зенит-2» тренируется в Белеке. Пока без Кокорина
15:19
«Зенит-2» продолжает подготовку к весенней части сезона-2019/20 в Белеке. В ближайшее время в расположение команды должен прибыть бывший нападающий сборной России Александр Кокорин.
Ранее сообщалось, что «Зенит» отдаст Кокорина в аренду в «Сочи», до конца сезона. Однако сам футболист был против аренды, о чем заявил отчим и агент игрока Кирилл Логинов.
После 17 игр «Зенит-2» идет на третьем месте в группе «Запад» Олимп-ПФЛ. Отставание от лидера таблицы «Велеса» составляет 4 очка, при этом московский клуб провел на одну игру меньше.
?? Продолжаем тренироваться в Белеке! pic.twitter.com/KLDNlHhxSR— «Зенит"-2 (@zenit_spb2) January 29, 2020
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