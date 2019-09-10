«Зенит-2» не смог обыграть «Велес» в домашнем матче

В матче ОЛИМП-ПФЛ зоны «Запад» «Зенит-2» не смог обыграть у себя дома «Велес» (3:3). В составе хозяев голами отметились хавбеки Илья Воробьев и Дмитрий Кириллов, а также форвард Алексей Гасилин. У «Велеса» отличился форвард Алексей Баев (дубль), еще один гол на счету хавбека Никиты Кирсанова.

«Зенит-2» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. «Велес» с 14 баллами располагается на 4-й строчке.

Олимп — ПФЛ

Группа «Запад»

4-й тур

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Велес» (Москва) — 3:3 (1:0)

Голы: Гасилин, 6 — с пенальти (1:0). Баев, 50 (1:1). Воробьев, 59 (2:1). Кирсанов, 61 (2:2). Баев, 62 (2:3). Кириллов, 81 (3:3).

Судья: Харин (Вологда).

10 сентября. Санкт-Петербург. Стадион Академия ФК «Зенит»