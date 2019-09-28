«Зенит-2» не смог обыграть «Ленинградец» и упустил лидерство на «Западе»
«Зенит-2» сыграл вничью с «Ленинградцем» в матче 11-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад». Дубль чемпионов России упустил шанс вернуться в единоличные лидеры таблицы, сравнявшись по очкам с «Долгопрудным».
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа «Запад»
11-й тур
«Коломна» — «Родина» (Москва) — 0:0
Удаления: Цыганков (К), 61. Головня (Р), 81.
«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Олимп» (Химки) — 0:1 (0:0)
Гол: Сосранов, 90+2.
«Велес» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 3:0 (1:0)
Голы: Дубчак, 38 (1:0). Гаракоев, 49 (2:0). Садов, 87 (3:0).
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 0:0
«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 3:1 (3:0)
Голы: Галеев, 13 (1:0). Гаврилов, 15 (2:0). Гаврилов, 25 (3:0). Сулейманов, 47 (3:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/west/