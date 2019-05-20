Защитника "Черноморца" проверили на детекторе лжи в Доме футбола

Защитник "Черноморца" Сергей Обивалин прокомментировал "СЭ" свой вызов в Дом футбола для расследования обстоятельств матча между новороссийской командой и "Чайкой" (1:3) в 27-м туре зоны "Юг" первенства Олимп-ПФЛ.
Ранее РФС обратился в МВД с просьбой проверить встречу на предмет неспортивного характера.
– Что происходило в Доме футбола?
– Все же известно. Что мне комментировать?
– Правда, что вас проверяли на полиграфе?
– Ну да, конечно.
– Что спрашивали?
– Это должно там остаться. Я не имею право на эту тему общаться с вами.
– К какому-то итогу пришли?
– Молодой человек, я же сказал, что не хочу сейчас разговаривать на эту тему и не имею права говорить о тех подробностях, о которых вы хотите узнать. (Арман Мкртчян)
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