Вратарь «Знамя Труда», в которого попала молния, выписан из больницы

Вратарь подмосковного клуба «Знамя Труда» Антон Заборовский, в которого попала молния, выписан из больницы, передает ТАСС.

— Его выписали из больницы, мы еще не виделись, его родители забрали. Во вторник у нас будет награждение, будет чествование его, тренера, который его спас, мальчика отметим и всю команду, которая зимой выиграла Кубок Москвы. С ним мы подпишем профессиональный контракт. Мы с ним общались, чувствует он себя хорошо, проходит процедуры, — сказал генеральный директор команды Игорь Майоров.

16-летний Заборовский попал в реанимацию после того, как на тренировке 4 июля в него ударила молния. Первую помощь ему оказал тренер команды Антон Басов, который сделал ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Футболист был переправлен из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы, где был введен в искусственную кому, через несколько дней игрок пришел в себя.