Вопрос о переименовании станции МЦК "Автозаводская" в "Торпедо" будет рассмотрен Правительством Москвы в мае-июне, сообщил председатель совета директоров "Торпедо" Павел Поселенов.

– Работа ведется, все письма написаны. В мае – июне будет заседание комиссии в Правительстве Москвы, на которой будет рассмотрен этот вопрос. Все письма написаны и переданы. Поддержка со стороны Москвы есть, все находится на рассмотрении, – сказал Поселенов. (Александр Рогулев)

"Торпедо" занимает 2-е место в турнирной таблице группы "Центр" Олимп-ПФЛ, имея в активе 50 очков после 20 туров.

Новый стадион "Торпедо" должен быть готов к 2023 году

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