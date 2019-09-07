Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов эмоционально поздравил своих подопечных с победой в матче ПФЛ с «Коломной» (1:0).

— Уф, Коломна-Зенит-2: 0-1. Молодцы пацаны! Не устаю гордиться! Мужики! — написал Радимов в своем Instagram. — Фильм с Александром Михайловым помните? Про мужика в «Мужиках»: «Только я в дураках-то ходить не привык. И давай-ка, бать, мы пластиночку с тобой сменим навсегда»...

И сюда бы прицепил из Балабанова: «Найти своих и успокоиться». А свой — не просто тот, кто не предаст и не подставит, а тот, который, хоть и матюгами покроет, но спину тебе всегда прикроет. А всегда — это всегда. Ну а любители «подножек» — вам бы огородами прошмыгнуть, чтоб не так заметно было. Но! Всем счастья и здоровья, и друзьям и попутчикам! Свои — пожелайте нам удержаться на 1 месте до конца чемпионата!

По итогам 8 туров «Зенит-2» лидирует в ПФЛ зоне «Запад». В активе у команды 18 очков — на одно больше, чем у ближайших преследователей из «Долгопрудного».