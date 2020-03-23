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Владислав Радимов: «Не болейте, если только за «Зенит»

23 марта 2020, 02:00
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов дал совет по борьбе с коронавирусом. Из-за пандемии все турниры были приостановлены.

— Тщательно мойте руки, не трогайте глаза руками, — сказал Радимов. — Избегайте контактов с людьми, которые имеют признаки ОРВИ, при любых признаках заболевания оставайтесь дома или вызывайте врача на дом. Не болейте, если только за «Зенит».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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