Владелец «Велеса» сравнил бюджет клуба ПФЛ с командами ФНЛ и РПЛ

Президент и владелец клуба «Велес», лидирующего в зоне «Запад» ПФЛ, Евгений Шиленков рассказал о бюджете клуба на сезон.

— На сезон в ПФЛ выходит меньше 50 миллионов рублей. В ФНЛ я бы занимал место в середине таблицы за 100 миллионов, а в РПЛ вышел бы, думаю, при бюджете в 150 миллионов. В премьер-лиге, имея 500 миллионов рублей, вряд ли боролся за медали, но этого бы хватало, чтобы не вылетать. Скажем, «Аэрофлот» спонсирует ЦСКА. А на ту же сумму содержать свой собственный клуб в РПЛ разве не интереснее? Мне кажется, это куда громче и дает гораздо больше возможностей продвигать собственный бренд. Или «Тинькофф». Я ведь обращался к Олегу Тинькову с предложением совсем недавно. Мне очень нравится, как эта компания ведет бизнес. У нее мог бы быть свой клуб, но к тому моменту уже имелось решение о спонсировании РПЛ. Что ж, по крайней мере, я смотрел в правильном направлении.

— Ваш прогноз: нынешняя история с коронавирусом больно ударит по российскому футболу?

— Не сомневаюсь. Даже за эти несколько лет, что я занимаюсь футбольным клубом, пропало 15-20 команд. Пока нефть стоила дороже 100 долларов не был создан такой фундамент, чтобы клубы сами себя окупали. Теперь же всем будет куда сложнее.

Зарабатывать практически нечем, а с вложениями в индустрию развлечений станет гораздо хуже. Бюджеты считались при цене нефти выше пятидесяти долларов, а сейчас она сами знаете какая. И курс валюты совершенно другой. Так что туго придется и частным клубам, и бюджетным. (Константин Алексеев)

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