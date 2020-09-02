Валерий Масалитин: «Если в ЦСКА заинтересуются сотрудничеством с «Салютом», сразу примчусь в Москву»

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин, назначенный накануне спортивным директором белгородского «Салюта», обсудил с «СЭ» новую стратегию развития клуба.

— Мне доверили развитие родного клуба, — начал Масалитин. — Задача — связать детский, юношеский и профессиональный футбол. В идеале — чтобы в команде играло большинство своих воспитанников. В наследство достались остатки былой роскоши. Клубу принадлежит лишь часть стадиона «Салют». В перспективе откроем футбольный манеж и отладим работу школы, чтобы готовить игроков для премьер-лиги. Будем рады сотрудничеству с любым клубом РПЛ, чтобы брать игроков в аренду.

— Обсудите с Романом Бабаевым аффилированную связь ЦСКА и «Салюта»?

— (Улыбается.) Если в ЦСКА этим заинтересуются, я сразу примчусь в Москву. А вообще моя мечта — организовать визит нашего руководства в академию амстердамского «Аякса».

— Хотите, чтобы белгородский клуб развивался по системе самого успешного клуба Нидерландов?

— Это моя позиция. Для начала нужно увеличить посещаемость. В последнее время на нас ходило всего по 1500 зрителей. В первую очередь, надо вернуть болельщиков на стадион, чтобы ходили семьи.

— Сколько процентов от вместимости разрешит пускать местный Роспотребнадзор?

— Глава администрации области сказала, что все открыто полноценно. Билеты решили сделать бесплатными. Естественно, у нас есть досмотр, мы соблюдаем масочный режим и все противовирусные нормы.

— Как собираетесь зарабатывать?

— Нам это необходимо, ведь трансляции нам не приносят прибыль. Хотим открыть на матчах больше точек питания. Если депутаты разрешат клубам продавать пиво на стадионах, будем только рады. (Евгений Белоусов)