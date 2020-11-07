В матче ПФЛ мяч выбили в море, и он уплыл

Курьезный случай произошел в матче Олимп-ПФЛ «Туапсе» — «Спартак-Нальчик» (0:4).

Во время игры 14-го тура в зоне «Юг» защитник хозяев Максим Деменко вынес мяч за пределы стадиона. Это произошло на 19-й минуте.

Мяч попал в море. Во время трансляции ближе к окончанию первого тайма было видно, что он уплыл. Стадион «МБУ школы №6» находится рядом с морем.

Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)

14-й тур

«Туапсе» — «Спартак Нч» (Нальчик) — 0:4

Судья: Смирнов (Кисловодск).

7 ноября. Туапсе. Стадион «МБУ школы №6»