"Урожай" проиграл ставропольскому "Динамо" (1:2) в матче 4-го тура Олимп-ПФЛ группы "Юг". В составе гостей отличились Артур Григорян и Тимур Мелекесцев.
Олимп - ПФЛ. Группа "Юг"
4-й тур
"Урожай" (Краснодар) - "Динамо" (Ставрополь) - 1:2 (0:2)
Голы: Курачинов, 23 (0:1). Григорян, 45 (0:2). Мелекесцев, 87 (1:2).
Удаления: Поправкин (Урожай), 7. Лысенко (Урожай), 90+1.
Судья: Хромей (Воронеж).
9 августа. Краснодар. Стадион "Кубань".
"Спартак" (Нальчик) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 2:0 (1:0)
Голы: Бацев, 21 (1:0). Бацев, 80 (2:0).
Удаление: Коломийцев (Краснодар-3), 72.
Судья: Чистяков (Азов).
9 августа. Нальчик. Стадион "Спартак".
"Алания" (Владикавказ) - "Черноморец" (Новороссийск) - 1:2 (0:0)
Голы: Дибиргаджиев, 58 (0:1). Магомедов, 65 (1:1). Матюшенко, 82 (1:2).
Судья: Иванников (Ставрополь).
9 августа. Владикавказ. Стадион "Республиканский стадион Спартак".
"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Махачкала" - 0:0
Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).
9 августа. Новокубанск. Стадион "Биолог".
"Дружба" (Майкоп) - "Интер" (Черкесск) - 2:1 (0:0)
Голы: Конов, 69 - с пенальти (1:0). Стуканов, 72 (1:1). Катаев, 87 (2:1).
Удаление: Юрченко (Дружба М), 79.
Судья: Зубов (Азов).
9 августа. Майкоп. Стадион "Адыгейский республиканский стадион "Дружба"".
"СКА" (Ростов-на-Дону) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 2:1 (2:1)
Голы: Кабулов, 35 (0:1). Дворников, 39 (1:1). Дворников, 45 (2:1).
Судья: Соколов (Воронеж).
9 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "СКА СКВО".
"Легион Динамо" (Махачкала) - "Волгарь" (Астрахань) - 0:3 (0:2)
Голы: Бутенко, 10 (0:1). Пугачев, 42 (0:2). Болонин, 61 - с пенальти (0:3).
Судья: Холин (Майкоп).
9 августа. Махачкала. Стадион "Динамо".