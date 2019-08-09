"Урожай" проиграл ставропольскому "Динамо" (1:2) в матче 4-го тура Олимп-ПФЛ группы "Юг". В составе гостей отличились Артур Григорян и Тимур Мелекесцев.

Олимп - ПФЛ. Группа "Юг"

4-й тур

"Урожай" (Краснодар) - "Динамо" (Ставрополь) - 1:2 (0:2)

Голы: Курачинов, 23 (0:1). Григорян, 45 (0:2). Мелекесцев, 87 (1:2).

Удаления: Поправкин (Урожай), 7. Лысенко (Урожай), 90+1.

Судья: Хромей (Воронеж).

9 августа. Краснодар. Стадион "Кубань".

"Спартак" (Нальчик) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 2:0 (1:0)

Голы: Бацев, 21 (1:0). Бацев, 80 (2:0).

Удаление: Коломийцев (Краснодар-3), 72.

Судья: Чистяков (Азов).

9 августа. Нальчик. Стадион "Спартак".

"Алания" (Владикавказ) - "Черноморец" (Новороссийск) - 1:2 (0:0)

Голы: Дибиргаджиев, 58 (0:1). Магомедов, 65 (1:1). Матюшенко, 82 (1:2).

Судья: Иванников (Ставрополь).

9 августа. Владикавказ. Стадион "Республиканский стадион Спартак".

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Махачкала" - 0:0

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

9 августа. Новокубанск. Стадион "Биолог".

"Дружба" (Майкоп) - "Интер" (Черкесск) - 2:1 (0:0)

Голы: Конов, 69 - с пенальти (1:0). Стуканов, 72 (1:1). Катаев, 87 (2:1).

Удаление: Юрченко (Дружба М), 79.

Судья: Зубов (Азов).

9 августа. Майкоп. Стадион "Адыгейский республиканский стадион "Дружба"".

"СКА" (Ростов-на-Дону) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 2:1 (2:1)

Голы: Кабулов, 35 (0:1). Дворников, 39 (1:1). Дворников, 45 (2:1).

Судья: Соколов (Воронеж).

9 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "СКА СКВО".

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Волгарь" (Астрахань) - 0:3 (0:2)

Голы: Бутенко, 10 (0:1). Пугачев, 42 (0:2). Болонин, 61 - с пенальти (0:3).

Судья: Холин (Майкоп).

9 августа. Махачкала. Стадион "Динамо".