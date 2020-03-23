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«Урожай» ответил на обвинения в договорном характере матча с «Интером»

23 марта 2020, 23:36
Матч &quot;Урожай&quot; - &quot;Интер&quot;. Фото ФК "Урожай"
Матч &quot;Урожай&quot; - &quot;Интер&quot;. Фото ФК "Урожай"
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«Урожай» в лице гендиректора Станислава Лысенко выступил на официальном сайте с ответом на статью портала championat.com. В статье отмечалось, что игра краснодарского клуба с черкесским «Интером» могла иметь договорной характер.

«Урожай» указывает на манипулятивный характер статьи и выхваченные из контекста моменты.

В частности, клуб отмечает, что коэффициент на его победу в букмекерских конторах был низким во многом за счет трансферов в зимнее окно.

В конце заявления «Урожай» потребовал от автора статьи и издание принести официальные извинения.

Полностью заявление доступно на официальном сайте клуба из Краснодара.

В группе «Вконтакте» «Урожай» опубликовал видео голов матча.

Дополнительная информация:

https://fcurojai.com/news/oficialnke-zajavlenie-rukovodsva-cluba/

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