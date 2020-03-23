«Урожай» ответил на обвинения в договорном характере матча с «Интером»
«Урожай» в лице гендиректора Станислава Лысенко выступил на официальном сайте с ответом на статью портала championat.com. В статье отмечалось, что игра краснодарского клуба с черкесским «Интером» могла иметь договорной характер.
«Урожай» указывает на манипулятивный характер статьи и выхваченные из контекста моменты.
В частности, клуб отмечает, что коэффициент на его победу в букмекерских конторах был низким во многом за счет трансферов в зимнее окно.
В конце заявления «Урожай» потребовал от автора статьи и издание принести официальные извинения.
Полностью заявление доступно на официальном сайте клуба из Краснодара.
В группе «Вконтакте» «Урожай» опубликовал видео голов матча.
Дополнительная информация:
https://fcurojai.com/news/oficialnke-zajavlenie-rukovodsva-cluba/