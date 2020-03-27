«Урожай» будет переименован в «Кубань» и сменит эмблему

Футбольный клуб «Урожай», выступающий в чемпионате Олимп — ПФЛ, будет переименован в «Кубань».

— У нас есть юридические, законные основания для этого шага, — приводит слова генерального директора клуба Станислава Лысенко официальный сайт «Урожая». — Все время велась большая и кропотливая работа по возвращению названия. Решение уже принято — будем переименовываться. Готовим все необходимые документы. Остался вопрос чисто технический. Как известно, по регламенту должно пройти 2 года. Закончится текущий сезон, правда, неизвестно когда... Но 1 июня, в любом случае, истекут эти 2 года дисквалификации бренда, и тогда начнется официальная процедура. В жизни все бывает, конечно, но я не вижу препятствий, чтобы наш клуб назывался «Кубанью».

Будет другая эмблема. Старая находится в стадии торгов. Они пройдут ближе к концу лета, в августе или даже сентябре. Вне зависимости от этого лицензироваться нам нужно сейчас. И новый сезон, по идее, должен начинаться в июле, поэтому любой клуб к старту чемпионата должен иметь эмблему. Старую же мы будем выкупать и использовать в благих целях для болельщиков, это важный атрибут. У каждого свое мнение, но я бы не привязывал футбольный клуб «Кубань» с 90-летней историей, где было очень много эмблем, причем разных цветов, только к последнему логотипу. Мне кажется это не совсем правильным. Для меня важна история всей «Кубани», и эта эмблема в частности. Для тех, кто чтит, мы, повторю, выкупим ее в обязательном порядке. Будь возможность выкупить сейчас, сделали бы это. Вторая причина изменения эмблемы — я считаю, что будет новый этап, новый виток становления «Кубани». Клуб из пепла восстает — можно как угодно называть. К слову, созданием новой эмблемы занимается серьезная компания маркетологов.