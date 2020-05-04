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Ульяновская «Волга» возобновила групповые тренировки

4 мая 2020, 22:38
Ульяновская &quot;Волга&quot; возобновила тренировки. Фото vk.com/fculvolga
Ульяновская &quot;Волга&quot; возобновила тренировки. Фото vk.com/fculvolga
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Игроки ульяновской «Волги» приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба. Футболисты проводят групповое занятие на стадионе и, судя по видео, держат необходимую дистанцию для того, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Ранее руководство ПФЛ заявило о намерении досрочно завершить сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Если это произойдет, то ульяновский клуб завершит выступления на восьмом месте в группе «Урал-Приволжье».

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